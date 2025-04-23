В Рязани побывал поезд-музей Минобороны «Единство в памяти, сила в подвиге!»

23 апреля на вокзале «Рязань-2» остановился поезд-музей Минобороны РФ «Единство в памяти, сила в подвиге!». Корреспондент РЗН. Инфо осмотрела вагоны поезда.
Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге» стартовала 19 апреля в Москве. Тематический поезд посетит 75 населенных пунктов России. Он завершит свой маршрут 3 июля.
Каждый вагон посвятили одному из родов войск нашей армии. На встречу поезда собралось более 300 рязанцев, среди которых было много детей. Последних больше всего интересовали вагоны с интерактивными экспонатами — там, где можно было управлять беспилотником или с помощью VR-очков оказаться на поле боя. На перроне развернули выставку современной военной техники и вооружения. Все желающие могли задавать вопросы и фотографироваться с оружием. На входе на вокзал организовали полевую кухню. В меню была гречка с тушенкой и овощами, хлеб и сладкий чай.
Начальник рязанского училища ВДВ Геннадий Винник сказал, что святой долг каждого российского гражданина хранить память о великом подвиге нашего народа и чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа.
«Подобные инициативы позволяют сохранять память о наших дедах и прадедах», — отметил Винник.