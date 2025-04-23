В Рязани побывал поезд-музей Минобороны «Единство в памяти, сила в подвиге!»

23 апреля на вокзале «Рязань-2» остановился поезд-музей Минобороны РФ «Единство в памяти, сила в подвиге!». Корреспондент РЗН. Инфо осмотрела вагоны поезда. Каждый вагон посвятили одному из родов войск нашей армии. На встречу поезда собралось более 300 рязанцев, среди которых было много детей. На перроне развернули выставку современной военной техники и вооружения. Все желающие могли задавать вопросы и фотографироваться с оружием. На входе на вокзал организовали полевую кухню. В меню была гречка с тушенкой и овощами, хлеб и сладкий чай.

23 апреля на вокзале «Рязань-2» остановился поезд-музей Минобороны РФ «Единство в памяти, сила в подвиге!». Корреспондент РЗН. Инфо осмотрела вагоны поезда.

Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге» стартовала 19 апреля в Москве. Тематический поезд посетит 75 населенных пунктов России. Он завершит свой маршрут 3 июля.

Каждый вагон посвятили одному из родов войск нашей армии. На встречу поезда собралось более 300 рязанцев, среди которых было много детей. Последних больше всего интересовали вагоны с интерактивными экспонатами — там, где можно было управлять беспилотником или с помощью VR-очков оказаться на поле боя. На перроне развернули выставку современной военной техники и вооружения. Все желающие могли задавать вопросы и фотографироваться с оружием. На входе на вокзал организовали полевую кухню. В меню была гречка с тушенкой и овощами, хлеб и сладкий чай.

Начальник рязанского училища ВДВ Геннадий Винник сказал, что святой долг каждого российского гражданина хранить память о великом подвиге нашего народа и чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа.

«Подобные инициативы позволяют сохранять память о наших дедах и прадедах», — отметил Винник.