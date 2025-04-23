В МЧС уточнили информацию о крупном пожаре в Рязанской области
Информация о пожаре в жилом доме в селе Назарово Чуковского района поступило 22 апреля в 13:15. В тушении участвовали 29 человек и девять единиц техники. Отмечается, что после пожара повреждена квартира. Сгорели шесть строений на площади 121 кв. м.
В МЧС рассказали о крупном пожаре в Рязанской области. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
Информация о пожаре в жилом доме в селе Назарово Чуковского района поступило 22 апреля в 13:15.
В тушении участвовали 29 человек и девять единиц техники.
Отмечается, что после пожара повреждена квартира. Сгорели шесть строений на площади 121 кв. м.
Ранее появились кадры с места происшествия.