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В Рязанской области сгорели шесть домов
Пожар случился 22 апреля в селе Назаровка Чучковского района. Горел деревянный жилой дом на улице Кировской. Прибывший на место первый экипаж пожарных вызвал на помощь другую машину. К этому времени сгорели 30 квадратных метров крыши. Как рассказал и. о. начальника ПСЧ Владимир Рязанов, из-за порывистого ветра огонь распространялся по траве дальше. Загорелись еще пять нежилых домов. Общая площадь пожара составила 1,5 гектара.

В Рязанской области сгорели шесть домов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пожар случился 22 апреля в селе Назаровка Чучковского района. Информация о случившемся в ПСЧ № 47 поступила в 13:15. Горел деревянный жилой дом на улице Кировской.

Прибывший на место первый экипаж пожарных вызвал на помощь другую машину. К этому времени сгорели 30 квадратных метров крыши.

Как рассказал и. о. начальника ПСЧ Владимир Рязанов, из-за порывистого ветра огонь распространялся по траве дальше. Загорелись еще пять нежилых домов.

Общая площадь пожара составила 1,5 гектара.

«На помощь оперативно прибыла добровольная пожарная дружина комбината ФГКУ „ОКА“. В 14:50 угрозу распространения огня ликвидировали. В 16.30 открытое пламя полностью удалось локализовать. Отстояли шесть жилых домов, расположенных рядом», — уточнил ИД «Пресса» руководитель ПСЧ № 47.