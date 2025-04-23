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В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг
Инициатива направлена на ограничение рекламы духовных практик, эзотерических и энергетических сеансов. Она конкретно определяет, что подобными услугами является деятельность различных лиц, которые причисляют себя к определенным нестандартным профессиям и категориям. В тексте документа указан подробный перечень того, какие это могут быть лица, и даны им определения. Чтобы не оказаться под запретом специалисту, необходимо иметь высшее психологическое образование или состоять в психологической организации. Нутрициологам можно будет рекламировать свои услуги, если они имеют высшее медицинское образование.

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инициатива направлена на ограничение рекламы духовных практик, эзотерических и энергетических сеансов. Она конкретно определяет, что подобными услугами является деятельность различных лиц, которые причисляют себя к определенным нестандартным профессиям и категориям. В тексте документа указан подробный перечень того, какие это могут быть лица, и даны им определения.

Речь идет об алхимиках, астрологах, аура-диагностах, биоэнергетических терапевтах, ведьмах, духовных наставниках (они же гуру), игропрактиках, космоэнергетах, кристаллотерапевтах, магах, медиумах, нейрографах, нейрокодировщиках, нумерологах, нутрициологах, практиках осознанных сновидений, расстановщиках, регрессологах, рейки-мастерах, рунистах, рунологах, специалистах по васту, тантре и фэншуй, тарологах, хилерах, хиромантах, цифропсихологах, чакра-терапевтах, чакрологах, ченнелерах, эзотерические коучах и очистителях, энергопрактиках, энергосессиологах и энерготерапевтах.

Чтобы не оказаться под запретом специалисту, необходимо иметь высшее психологическое образование или состоять в психологической организации. Нутрициологам можно будет рекламировать свои услуги, если они имеют высшее медицинское образование.

Если рекламные материалы обнаружат в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, то генеральный прокурор России или его заместители смогут обратиться в органы по контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, чтобы они ограничили доступ к рекламирующим ресурсам. Если речь идет о соцсетях (помимо тех, любая реклама в которых запрещена законодательством), то блокироваться будет страница, на которой размещена реклама.