Россияне начали скупать книги о епископах Римско-католической церкви

Отмечается, что с 14 февраля 2025 года, когда стало известно о госпитализации епископа Франциска, до 20 апреля этого же года выручка с продаж нон-фикшн литературы о папе римском выросла на 90% по сравнению с аналогичным периодом в декабре — феврале. После кончины последнего на данный момент епископа Римско-католической церкви за последние три дня доход с нехудожественных книг о папе римском увеличился на 45% по сравнению с предыдущим периодом в апреле.

Россияне начали скупать литературу о епископах Римско-католической церкви. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на исследование сервиса «Литрес».

Отмечается, что с 14 февраля 2025 года, когда стало известно о госпитализации епископа Франциска, до 20 апреля этого же года выручка с продаж нон-фикшн литературы о папе римском выросла на 90% по сравнению с аналогичным периодом в декабре — феврале.

После кончины последнего на данный момент епископа Римско-католической церкви за последние три дня доход с нехудожественных книг о папе римском увеличился на 45% по сравнению с предыдущим периодом в апреле.

В топ-3 самых популярных книг данной категории за апрель стали электронные экземпляры «Папа римский и война: Неизвестная история взаимоотношений Пия XII, Муссолини и Гитлера» Дэвида Керцера, «Трудно быть папой, или Веселые будни семьи Борджиа» Марии Гараниной, а также аудиокнига «Тело папы» Агостино Паравичини Бальяни в озвучке Романа Волкова.

Также в связи с последними событиями заметен рост спроса на книгу «Конклав» Роберта Харриса, выручка с детектива, раскрывающего тему кончины папы римского, выросла в восемь раз.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля.