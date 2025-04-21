Скончался папа римский Франциск

Папа римский умер в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Доме святой Марфы. Отмечается, что в последние месяцы он страдал тяжелой формой пневмонии. Папой римским Франциск был избран в 2013-м году и стал первым в истории папой из нового света — он родился в Аргентине.

Скончался папа римский Франциск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

Папа римский умер в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Доме святой Марфы. Отмечается, что в последние месяцы он страдал тяжелой формой пневмонии.

Папой римским Франциск был избран в 2013-м году и стал первым в истории папой из нового света — он родился в Аргентине.