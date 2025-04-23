Пожар в рязанской деревне тушили более 50 человек
Пожар случился днем 21 апреля в деревне Сумерки Кадомского района. В тушении участвовали 56 человек, привлекалось 18 единиц техники. Огнем уничтожен нежилой дом и 2 хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра, также горела трава на площади 50 гектаров.
Пожар в рязанской деревне тушили более 50 человек. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.
Пожар случился днем 21 апреля в деревне Сумерки Кадомского района. В тушении участвовали 56 человек, привлекалось 18 единиц техники.
Огнем уничтожен нежилой дом и 2 хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра, также горела трава на площади 50 гектаров.
Ранее появились кадры с места.