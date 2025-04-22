В Рязанской области огонь окружил деревню

Инцидент произошел 21 апреля в деревне Сумерки Кадомского района. Пожар начался у дороги по 29 кварталу Никольского участкового лесничества. Сильный ветер принес огонь на окраину деревни. На место прибыли пожарные. Отмечается, что ветер сильно мешал тушению возгорания, пламя начали пытаться увести в обход деревни. Огонь дошел до нежилого дома, он сгорел вместе с хозпостройками. Также огонь уничтожил забор другого дома и дошел до болота. В это время спасатели проводили опашку вокруг деревни. Локализовали пожар в 19.00.

В Рязанской области огонь окружил деревню. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 21 апреля в деревне Сумерки Кадомского района. Пожар начался у дороги по 29 кварталу Никольского участкового лесничества. Сильный ветер принес огонь на окраину деревни. На место прибыли пожарные. Отмечается, что ветер сильно мешал тушению возгорания, пламя начали пытаться увести в обход деревни.

Огонь дошел до нежилого дома, он сгорел вместе с хозпостройками. Также огонь уничтожил забор другого дома и дошел до болота.

В это время спасатели проводили опашку вокруг деревни. Локализовали пожар в 19.00.