Горящие дома в Шиловском районе тушили 46 человек
Сообщение о пожаре в деревне Ирицы Шиловского района поступило в 11:47 20 апреля. Локализировали возгорание в 13:06. Открытое горение ликвидировали в 14:30. По данным ведомства, сгорело два нежилых дома на площади 70 кв. м. В тушении участвовало 20 машин и 46 человек.
Горящие дома в Шиловском районе тушили 46 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Ирицы Шиловского района поступило в 11:47 20 апреля. Локализировали возгорание в 13:06. Открытое горение ликвидировали в 14:30.
По данным ведомства, сгорело два нежилых дома на площади 70 кв. м.
В тушении участвовало 20 машин и 46 человек от противопожарно-спасательной службы Рязанской области, Пожлеса, ДПК и инженерная техника.
Ранее в соцсетях сообщали, что в деревне Ирицы сгорели четыре дома.