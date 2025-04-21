В Шиловском районе сгорели четыре дома

ЧП случилось в деревне Ирицы. По словам очевидцев, горели 2 жилый и 2 заброшенных дома. «До сих пор горим, пожарные не справляются. Проезжали мимо, около 15 рабочих лежат на траве никакие, у одного ожог почти всего лица», — отметил местный житель.