В Шиловском районе сгорели четыре дома
ЧП случилось в деревне Ирицы. По словам очевидцев, горели 2 жилый и 2 заброшенных дома. «До сих пор горим, пожарные не справляются. Проезжали мимо, около 15 рабочих лежат на траве никакие, у одного ожог почти всего лица», — отметил местный житель.
В Шиловском районе сгорели четыре дома. Об этом сообщается в паблике «Подслушано Шилово».
ЧП случилось в деревне Ирицы. По словам очевидцев, горели 2 жилый и 2 заброшенных дома.
«До сих пор горим, пожарные не справляются. Проезжали мимо, около 15 рабочих лежат на траве никакие, у одного ожог почти всего лица», — отметил местный житель.