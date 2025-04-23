Диггеры показали заброшенные бомбоубежища в Рязани. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Диггеры показали бомбоубежища на территориях лампового завода и бывшей кинокопировальной фабрики, созданные в 1930-х и 1960-х годах. Там сохранились помещения и коммуникации, некоторые предметы мебели и защитные средства.
Отмечается, что одно бомбоубежище рассчитано на 200 человек. Всего, по словам диггеров, на территории Рязани расположено около 30 подобных укрытий, 16 из них они обследовали.
«Все они находятся в заброшенном состоянии или затоплены грунтовыми водами. Хотя такие объекты, а некоторым из них уже 100 лет, можно было бы отреставрировать, как это сделали, например, в Санкт-Петербурге. В северной столице многие бомбоубежища приспособили под подземные музеи, музыкальные залы, магазины, они хранят историю и приносят пользу городу», — заключили диггеры.