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Диггеры показали заброшенные бомбоубежища в Рязани
Диггеры показали бомбоубежища на территориях лампового завода и бывшей кинокопировальной фабрики, созданные в 1930-х и 1960-х годах. Там сохранились помещения и коммуникации, некоторые предметы мебели и защитные средства. Отмечается, что одно бомбоубежище рассчитано на 200 человек. Всего, по словам диггеров, на территории Рязани расположено около 30 подобных укрытий, 16 из них они обследовали.

Диггеры показали заброшенные бомбоубежища в Рязани. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Диггеры показали бомбоубежища на территориях лампового завода и бывшей кинокопировальной фабрики, созданные в 1930-х и 1960-х годах. Там сохранились помещения и коммуникации, некоторые предметы мебели и защитные средства.

Отмечается, что одно бомбоубежище рассчитано на 200 человек. Всего, по словам диггеров, на территории Рязани расположено около 30 подобных укрытий, 16 из них они обследовали.

«Все они находятся в заброшенном состоянии или затоплены грунтовыми водами. Хотя такие объекты, а некоторым из них уже 100 лет, можно было бы отреставрировать, как это сделали, например, в Санкт-Петербурге. В северной столице многие бомбоубежища приспособили под подземные музеи, музыкальные залы, магазины, они хранят историю и приносят пользу городу», — заключили диггеры.