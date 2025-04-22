В российском регионе после ограничений на продажу алкоголя снизилась смертность
По его словам, смертность снизилась в Вологодской области после введения ограничений на продажу алкоголя. С 1 марта алкоголь в регионе продают с 12:00 до 14:00. Ранее губернатор региона Филимонов заявил, что количество преступлений, совершенных пьяными, упало на 31% по сравнению с прошлым годом.
В российском регионе после ограничений на продажу алкоголя снизилась смертность. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его цитирует RT.
По его словам, смертность снизилась в Вологодской области после введения ограничений на продажу алкоголя. С 1 марта алкоголь в регионе продают с 12:00 до 14:00.
Ранее губернатор региона Филимонов заявил, что количество преступлений, совершенных пьяными, упало на 31% по сравнению с прошлым годом.