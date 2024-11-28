В одном из российских регионов начнут продавать алкоголь по два часа в день
В четверг, 28 ноября, депутаты Вологодской области приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в регионе по будням — с 12.00 до 14.00.
В одном из российских регионов начнут продавать алкоголь по два часа в день. Об этом пишет РИА Новости.
В четверг, 28 ноября, депутаты Вологодской области приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в регионе по будням — с 12.00 до 14.00.
Губернатор региона объяснял эти меры смертностью от алкоголя и распространением алкоголизма в области.
Закон вступит в силу с марта. При этом по выходным и в праздники сохранится обычный режим торговли.