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В одном из российских регионов начнут продавать алкоголь по два часа в день
В четверг, 28 ноября, депутаты Вологодской области приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в регионе по будням — с 12.00 до 14.00.

В одном из российских регионов начнут продавать алкоголь по два часа в день. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 28 ноября, депутаты Вологодской области приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в регионе по будням — с 12.00 до 14.00.

Губернатор региона объяснял эти меры смертностью от алкоголя и распространением алкоголизма в области.

Закон вступит в силу с марта. При этом по выходным и в праздники сохранится обычный режим торговли.