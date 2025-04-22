Суд Рязани оштрафовал предпринимателя за использование персонажа Данилы Багрова
Согласно документу, индивидуальный предприниматель Андрей Иванов должен выплатить компенсацию кинокомпании «СТВ» за нарушение исключительных авторских прав в размере 10 тысяч рублей. Также ему необходимо возместить расходы на государственную пошлину — 10 тысяч. Решение может быть обжаловано.
Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал рязанского предпринимателя за использование персонажа Данилы Багрова. Соответствующее решение опубликовали в картотеке дел.
Согласно документу, индивидуальный предприниматель Андрей Иванов должен выплатить компенсацию кинокомпании «СТВ» за нарушение исключительных авторских прав в размере 10 тысяч рублей. Также ему необходимо возместить расходы на государственную пошлину — 10 тысяч рублей.
Решение может быть обжаловано.
Напомним, кинокомпания «СТВ» потребовала с рязанского ИП 50 тысяч рублей. Предприниматель занимается торговлей одеждой и табачными изделиями.