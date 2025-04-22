Рязанца осудят за выращивание наркосодержащих грибов и хранение марихуаны
Мужчину задержали в феврале 2025 года. В ходе обследования его квартиры на улице Космонавтов полицейские изъяли пластиковый контейнер с грибницей, в котором произрастали 28 плодовых тел грибов, высушенные части грибов и растительную массу зеленого цвета. Экспертиза установила, что вещества являются галлюциногенными грибами, содержащими наркотическое средство псилоцибин общей массой 114 граммов, а также марихуаной массой 13 граммов. Уголовное дело направлено в суд.
Рязанца осудят за выращивание наркосодержащих грибов и хранение марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Мужчину задержали в феврале 2025 года. В ходе обследования его квартиры на улице Космонавтов полицейские изъяли пластиковый контейнер с грибницей, в котором произрастали 28 плодовых тел грибов, высушенные части грибов и растительную массу зеленого цвета.
Экспертиза установила, что вещества являются галлюциногенными грибами, содержащими наркотическое средство псилоцибин общей массой 114 граммов, а также марихуаной массой 13 граммов.
Уголовное дело направлено в суд.