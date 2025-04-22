Крупный пожар в поле под Рязанью тушат 17 человек
«В настоящее время на территории области одновременно тушат 19 ландшафтный пожаров. В тушении пожара в Рязанском районе участвует 17 человек, 5 единиц техники», — отметили в МЧС.
Крупный пожар в поле под Рязанью тушат 17 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
«В настоящее время на территории области одновременно тушат 19 ландшафтный пожаров. В тушении пожара в Рязанском районе участвует 17 человек, 5 единиц техники», — отметили в МЧС.
Ранее появилось видео с места.