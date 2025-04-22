На окраине Рязани загорелось поле
Возгорание произошло во вторник, 22 апреля. Огонь заметили жители Дядькова. На кадрах видно, что пожар подбирается к жилым домам. Ранее возгорание в поле за «Глобусом» заметили в понедельник, 21 апреля.
На окраине Рязани загорелось поле. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Возгорание произошло во вторник, 22 апреля. Огонь заметили жители Дядькова. На кадрах видно, что пожар подбирается к жилым домам.
Ранее возгорание в поле за «Глобусом» заметили в понедельник, 21 апреля.