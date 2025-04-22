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Два человека пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Рязани
Авария произошла утром 21 апреля около дома № 2 по улице Черновицкой. По предварительной информации 17-летний рязанец без прав за рулем «ВАЗ-2110» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 20-летней рязанки. В результате происшествия водитель иномарки с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Несовершеннолетний автолюбитель обратился в больницу самостоятельно. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла утром 21 апреля около дома № 2 по улице Черновицкой. По предварительной информации 17-летний рязанец без прав за рулем «ВАЗ-2110» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 20-летней рязанки.

В результате происшествия водитель иномарки с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Несовершеннолетний автолюбитель обратился в больницу самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее о произошедшем сообщили в соцсетях.