Два человека пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Рязани
Авария произошла утром 21 апреля около дома № 2 по улице Черновицкой. По предварительной информации 17-летний рязанец без прав за рулем «ВАЗ-2110» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 20-летней рязанки. В результате происшествия водитель иномарки с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Несовершеннолетний автолюбитель обратился в больницу самостоятельно. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Два человека пострадали в ДТП с несовершеннолетним водителем в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла утром 21 апреля около дома № 2 по улице Черновицкой. По предварительной информации 17-летний рязанец без прав за рулем «ВАЗ-2110» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 20-летней рязанки.
В результате происшествия водитель иномарки с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. Несовершеннолетний автолюбитель обратился в больницу самостоятельно.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее о произошедшем сообщили в соцсетях.