Рязанцев попросили о помощи в поиске очевидцев ДТП с пострадавшим
Судя по кадрам, авария случилась в Горроще напротив церкви Иоанна Кронштадтского. «Ищу очевидцев ДТП, есть пострадавшие. Если у кого-нибудь есть видео момента ДТП, прошу откликнутся», — говорится в сообщении.
Рязанцев попросили о помощи в поиске очевидцев ДТП с пострадавшим. Пост об этом опубликовали в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Судя по кадрам, авария случилась в Горроще напротив церкви Иоанна Кронштадтского.
«Ищу очевидцев ДТП, есть пострадавшие. Если у кого-нибудь есть видео момента ДТП, прошу откликнутся», — говорится в сообщении.