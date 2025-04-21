Рязанцев попросили о помощи в поиске очевидцев ДТП с пострадавшим

Судя по кадрам, авария случилась в Горроще напротив церкви Иоанна Кронштадтского. «Ищу очевидцев ДТП, есть пострадавшие. Если у кого-нибудь есть видео момента ДТП, прошу откликнутся», — говорится в сообщении.

Рязанцев попросили о помощи в поиске очевидцев ДТП с пострадавшим. Пост об этом опубликовали в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Судя по кадрам, авария случилась в Горроще напротив церкви Иоанна Кронштадтского.

«Ищу очевидцев ДТП, есть пострадавшие. Если у кого-нибудь есть видео момента ДТП, прошу откликнутся», — говорится в сообщении.