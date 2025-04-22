56-летнюю жительницу Касимова осудили за уничтожение чужих документов
По данным ведомства, женщина умышленно сожгла принадлежавшие ее знакомому личные документы, в том числе паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.
56-летнюю жительницу Касимова осудили за уничтожение чужих документов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, женщина умышленно сожгла принадлежавшие ее знакомому личные документы, в том числе паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов.