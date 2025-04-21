В Рязанской области загорелась квартира в жилом доме

ЧП случилось ночью 20 апреля на улице Советской в Ухолове. Загорелась квартира на четвертом этаже. На кадрах видно, что в момент возгорания внутри остались двое детей. Их спасли пожарные. Официальная информация выясняется.