В Рязани обработают парки и скверы от клещей

Работы начнутся в 5 утра 22 апреля. Их проведут в ЦПКиО, парке имени Гагарина, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке, Лесопарке, парке имени Белякова, Новопавловской роще, сквере имени Александрова, Березовой роще, сквере между улицами Советской Армии и Тимуровцев. Территории на время выполнения работ огородят, доступ в зеленые зоны закроют. В парках и скверах установят соответствующие таблички. Рязанцев призвали не посещать общественные территории в этот день.

В Рязани 22 апреля обработают парки и скверы от клещей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Работы начнутся с 5 утра. Их проведут в ЦПКиО, парке имени Гагарина, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке, Лесопарке, парке имени Белякова, Новопавловской роще, сквере имени Александрова, Березовой роще, сквере между улицами Советской Армии и Тимуровцев.

Территории на время выполнения работ огородят, доступ в зеленые зоны закроют. В парках и скверах установят соответствующие таблички.

Рязанцев призвали не посещать общественные территории в этот день.