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В Рязани мошенники почти три недели «разводили» пенсионерку на деньги
В середине марта пенсионерке написали от имени бывшей коллеги и сообщили, что идет проверка ФСБ. Чуть позже ей позвонил уже якобы сотрудник силовой структуры и предупредил, что нужно забирать деньги из банка, который «находится под подозрением». После с женщиной разговаривали ежедневно. Мошенники заявили, что ее телефон прослушивается, убедили купить новое устройство. «Затем под разными предлогами, вплоть до угроз, начали выманивать деньги. Средства выводили частями, примерно по 250 тысяч рублей. Несколько сотен тысяч пенсионерка заняла у знакомых, сказав им что деньги нужны якобы на срочное лечение. Все это время злоумышленники тщательно контролировали жертву, давая ей указания, как вести себя в банке, при общении с близкими», — отметили в сообщении. Спустя время рязанка рассказала о происходящем мужу. Они обратились в полицию.

В Рязани пенсионерку почти три недели мошенники «разводили» на деньги. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России.

В середине марта пенсионерке написали от имени бывшей коллеги и сообщили, что идет проверка ФСБ. Чуть позже ей позвонил уже якобы сотрудник силовой структуры и предупредил, что нужно забирать деньги из банка, который «находится под подозрением».

После с женщиной разговаривали ежедневно. Мошенники заявили, что ее телефон прослушивается, убедили купить новое устройство.

«Затем под разными предлогами, вплоть до угроз, начали выманивать деньги. Средства выводили частями, примерно по 250 тысяч рублей. Несколько сотен тысяч пенсионерка заняла у знакомых, сказав им что деньги нужны якобы на срочное лечение. Все это время злоумышленники тщательно контролировали жертву, давая ей указания, как вести себя в банке, при общении с близкими», — отметили в сообщении.

Спустя время рязанка рассказала о происходящем мужу. Они обратились в полицию.