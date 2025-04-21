В России могут запретить сделки с жильем дороже миллиона рублей за наличные

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 млрд рублей, сообщило РИА Новости. Глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов отметил, что инициатива предполагает повышение прозрачности сделок и сокращение мошенничества.

В России могут запретить сделки с жильем дороже миллиона рублей за наличные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 млрд рублей, сообщило РИА Новости.

Глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов отметил, что инициатива предполагает повышение прозрачности сделок и сокращение мошенничества.

«Важно подчеркнуть, что мы не против сделок за наличные с участием банковской системы, то есть через банковские переводы, электронные сервисы и системы безопасных расчетов. При таких расчетах банк выступает дополнительным гарантом проведения сделки. Но расчеты за квартиры бумажными деньгами „из рук в руки“, когда их буквально приносят на сделку в сумках, или когда крупные суммы передают через банковские ячейки — это небезопасные способы, которые зачастую используют мошенники», — объяснил он.