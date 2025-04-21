Стали известны сроки окончания сезона цветения березы в ЦФО

Отмечается, что на данный момент растение находится на пике. Отсутствие ветра и осадков создают в воздухе высокую концентрацию пыльцы. К концу недели после похолодания и дождей она должна снизиться. Ранее сообщалось, что Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне.

Стали известны сроки окончания сезона цветения березы в ЦФО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на московский департамент природопользования.

Отмечается, что на данный момент растение находится на пике. Отсутствие ветра и осадков создают в воздухе высокую концентрацию пыльцы. К концу недели после похолодания и дождей она должна снизиться.

Ранее сообщалось, что Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне.