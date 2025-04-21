Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне
21 апреля в Рязанской области зафиксирована высокая активность пыльцы березы, а также умеренная активность ольхи. Высокая концентрация пыльцы березы в воздухе сохранится 22 апреля.
Рязанская область оказалась в опасной для аллергиков зоне. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».
21 апреля в Рязанской области зафиксирована высокая активность пыльцы березы, а также умеренная активность ольхи.
Высокая концентрация пыльцы березы в воздухе сохранится 22 апреля.