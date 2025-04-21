Стали известны обстоятельства гибели женщины, голову которой нашли в Свердловской области

Стали известны обстоятельства гибели женщины, голову которой нашли в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Мать с семилетним сыном поехала в гости к новому возлюбленному. Ребенок бегал по дому во время застолья, чем раздражал мужчину. Он толкнул мальчик, тот неудачно ударился головой о край мебели и умер. Женщина впала в истерику от увиденного и убийца решил ее зарезать как свидетеля, нанеся более 10 ножевых ранений.

Затем он расчленил тела и вывез останки на мусорную площадку.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в лесополосе в Свердловской области нашли женскую голову.