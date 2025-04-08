В лесополосе в Свердловской области нашли женскую голову

В лесополосе под Серовом, возле коллективного сада «Ягодка», нашли женскую голову. Об этом сообщило издание «Глобус» 8 января.

Отмечается, что голову нашли местные жители. Она была отгрызена, вероятно, животными, уточнили в публикации. Кроме того, видны следы укусов.

Над местом происшествия работает квадрокоптер. С его помощью хотят найти тело.

На данный момент прочесывается территория коллективного сада и его окрестности. Собеседник издания рассказал, что просмотрят территорию в радиусе километра от места.

Информацию о найденной человеческой голове изданию подтвердили в СК. Началась проверка.

Журналисты «Глобуса» предположили, что голова принадлежит пропавшей в начале марта в этом районе женщине. Однако эту информацию не подтвердили пока официально.

Фото: Анна Куприянова, «Глобус»