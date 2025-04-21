Рязанская мэрия анонсировала открытие нового троллейбусного маршрута № 16а
Транспорт выйдет на дороги в мае и будет курсировать от площади Мичурина до Семчино. Обеспечивать транспортную доступность микрорайона Семчино будут троллейбусы с автономным ходом. Отмечается, что троллейбус маршрута № 16 «площадь Мичурина — Комбайновый завод» продолжит свою работу. От площади Мичурина до остановки «Областная клиническая больница» маршруты № 16 и № 16а будут дублироваться, далее каждый продолжит движение в своем направлении.
Рязанская мэрия анонсировала открытие нового троллейбусного маршрута № 16а. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Транспорт выйдет на дороги в мае 2025 года и будет курсировать от площади Мичурина до Семчино. Обеспечивать транспортную доступность микрорайона Семчино будут троллейбусы с автономным ходом. Параллельно планируется провести анализ пассажиропотока нового маршрута.
Отмечается, что троллейбус маршрута № 16 «площадь Мичурина — Комбайновый завод» продолжит свою работу. От площади Мичурина до остановки «Областная клиническая больница» маршруты № 16 и № 16а будут дублироваться, далее каждый продолжит движение в своем направлении — в Семчино и Недостоево.