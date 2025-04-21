Рязанца осудили за выращивание конопли в саду

Отмечается, что в сентябре 2023 года местный житель обнаружил в поле возле деревни Макеево кусты дикорастущей конопли. Мужчина сорвал части растения. В апреле 2024 года посеял не менее 23 семян в саду. В сентябре 2024 года полицейские изъяли наркосодержащие растения. Клепиковский районный суд назначил мужчине 250 часов обязательных работ.