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При пожаре в многоэтажке в Рязанской области пострадал мужчина
Информация о пожаре в квартире поступила в 23:07. В 23:09 специалисты прибыли на место. Отмечается, что в горящей квартире на четвертом этаже находились мужчина 1990 года рождения и его восьмилетний сын. Чтобы спасти людей, специалисты установили пожарную лестницу. Мужчина получил частичные ожоги тела, ребенок не пострадал. Квартира площадью 50 квадратных метров полностью повреждена, закопчена лестничная клетка, сгорела дверь соседней квартиры. На тушение выезжали пять единиц техники и 14 человек, а также газовая служба, полиция, скорая. Причины пожара установят.

Появились подробности пожара в квартире в Ухолове. Их привел ИД «Пресса».

Информация о пожаре в квартире поступила в 23:07. В 23:09 специалисты прибыли на место.

Отмечается, что в горящей квартире на четвертом этаже находились мужчина 1990 года рождения и его восьмилетний сын. Чтобы спасти жителей дома, специалисты установили пожарную лестницу.

Мужчина получил частичные ожоги тела, ребенок не пострадал. Квартира площадью 50 квадратных метров полностью повреждена, закопчена лестничная клетка, сгорела дверь соседней квартиры.

На тушение выезжали пять единиц техники и 14 человек, а также газовая служба, полиция, скорая.

Причины пожара установят.

Ранее появилось видео с места происшествия.