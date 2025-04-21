Еще в одном районе Рязанской области завершат отопительный сезон
Отопительный сезон в Кораблинском округе завершается 22 апреля. Ранее об отключении отопления объявили в Сасовском, Пронском, Пителинском, Шацком и Ермишинском районах.
В Кораблинском округе завершат отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба администрации района в соцсетях.
Отопительный сезон в Кораблинском округе завершается 22 апреля.
Ранее об отключении отопления объявили в Сасовском, Пронском, Пителинском, Шацком и Ермишинском районах.