Власти еще одного района Рязанской области объявили о закрытии отопительного сезона
21 апреля отопительный сезон завершится в Сасовском округе. Ранее об отключении отопления объявили в Пронского, Пителинском, Шацком и Ермишинском районе.
Власти еще одного района Рязанской области объявили о закрытии отопительного сезона. Об этом сообщает ИД «Пресса».
21 апреля отопительный сезон завершится в Сасовском округе.
Ранее об отключении отопления объявили в Пронского, Пителинском, Шацком и Ермишинском районе.