31-летняя москвичка прописалась в Рязанской области для получения выплат
Установлено, что женщина в 2015 году фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте Шиловского района. Этот поселок относится к территориям, подвергшимся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. На самом деле женщина проживала в Дмитрове Московской области и не имела права на получение компенсационных выплат.
31-летняя москвичка прописалась в Рязанской области для получения выплат. Об этом сообщает пресс-служьа УМВД по региону.
Установлено, что женщина в 2015 году фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте Шиловского района. Этот поселок относится к территориям, подвергшимся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
На самом деле женщина проживала в Дмитрове Московской области и не имела права на получение компенсационных выплат.
Злоумышленница предоставляла в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получила 53 325 рублей.
Возбуждено уголовное дело.