В Рязани 19 улиц остались без электричества

Света нет по следующим улицам: Московское шоссе, Зафабричная, Птицеводов, Юбилейная, Костычева, Вишневая, Западная, Первая красная, Народный бульвар, Путевая, Крупской, Новаторов, Мервинская, Советская, Парковая, Ясеневая, Аллейный проезд, Старореченская, 1-ый тракторный проезд. Отмечается, что ремонтные работы будут длиться до полного восстановления.