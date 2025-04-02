В Рязани 19 улиц остались без электричества
Света нет по следующим улицам: Московское шоссе, Зафабричная, Птицеводов, Юбилейная, Костычева, Вишневая, Западная, Первая красная, Народный бульвар, Путевая, Крупской, Новаторов, Мервинская, Советская, Парковая, Ясеневая, Аллейный проезд, Старореченская, 1-ый тракторный проезд. Отмечается, что ремонтные работы будут длиться до полного восстановления.
В Рязани 19 улиц остались без электричества. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ГУП РО «РГРЭС».
Света нет по следующим улицам:
- Московское шоссе
- Зафабричная
- Птицеводов
- Юбилейная
- Костычева
- Вишневая
- Западная
- Первая красная
- Народный бульвар
- Путевая
- Крупской
- Новаторов
- Мервинская
- Советская
- Парковая
- Ясеневая
- Аллейный проезд
- Старореченская
- 1-ый тракторный проезд
Отмечается, что ремонтные работы будут длиться до полного восстановления.
Ранее об отключении сообщили жители Московского района.