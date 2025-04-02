Рязанцы сообщили об отключении света в Московском районе
По словам местных жителей электроэнергии нет на улицах Новаторов, Вишневой, Мервинской и Полина. Также в соцсетях пользователи пишут об отсутствии света на улицах Костычева и Птицеводов. Уточняется, что из-за неработающих светофоров затруднено дорожное движение.
Рязанцы сообщили об отключении света в Московском районе. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали читатели.
По словам местных жителей электроэнергии нет на улицах Новаторов, Вишневой, Мервинской и Полина.
Также в соцсетях пользователи пишут об отсутствии света на улицах Костычева и Птицеводов. Уточняется, что из-за неработающих светофоров затруднено дорожное движение.