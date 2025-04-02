Стала известна причина аварийного отключения света в Рязани

Отмечается, что в среду, 2 апреля, на подстанции 110 кВ «Печатная» в областном центре сработала защита, отключилось питание линий электропередачи. Причиной стало повреждение нескольких кабелей при проведении строительных работ. В результате инцидента без электроснабжения остались потребители в Московском районе города.

Стала известна причина аварийного отключения света в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье — «Рязаньэнерго».

Отмечается, что в среду, 2 апреля, на подстанции 110 кВ «Печатная» в областном центре сработала защита, отключилось питание линий электропередачи. Причиной стало повреждение нескольких кабелей при проведении строительных работ. В результате инцидента без электроснабжения остались потребители в Московском районе города.

В восстановительных работах задействовали три бригады «Рязаньэнерго»: семь энергетиков, три единицы спецтехники. Параллельно специалисты филиала переключали потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Восстановить подачу энергии обещали к 19:30.

Всего были обесточены 19 улиц.