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Еще в трех районах Рязанской области завершат отопительный сезон
Отмечается, что соответствующие распоряжения уже подписаны. С 15 апреля подачу тепла прекратили в Пителинском районе, с 20 числа — в Шацком районе, с 21 апреля отопления не будет также в Ермишинском районе.

Еще в трех районах Рязанской области завершат отопительный сезон. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».

Отмечается, что соответствующие распоряжения уже подписаны.

С 15 апреля подачу тепла прекратили в Пителинском районе, с 20 числа — в Шацком районе, с 21 апреля отопления не будет также в Ермишинском районе.

Ранее стала известна дата окончания отопительного сезона в Пронском районе.