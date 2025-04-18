Еще в трех районах Рязанской области завершат отопительный сезон
Отмечается, что соответствующие распоряжения уже подписаны. С 15 апреля подачу тепла прекратили в Пителинском районе, с 20 числа — в Шацком районе, с 21 апреля отопления не будет также в Ермишинском районе.
Еще в трех районах Рязанской области завершат отопительный сезон. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62».
Отмечается, что соответствующие распоряжения уже подписаны.
С 15 апреля подачу тепла прекратили в Пителинском районе, с 20 числа — в Шацком районе, с 21 апреля отопления не будет также в Ермишинском районе.
Ранее стала известна дата окончания отопительного сезона в Пронском районе.