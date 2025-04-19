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В Рязань доставят Благодатный огонь из Иерусалима
Огонь доставят в Рязань в ночь на 20 апреля. Предполагается, что огонь доставят во все храмы Рязанской области. Активисты подготовили интерактивную карту встречи Благодатного огня.

В Рязань доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Огонь доставят в Рязань в ночь на 20 апреля. Предполагается, что огонь доставят во все храмы Рязанской области.

Активисты подготовили интерактивную карту встречи Благодатного огня. Ее можно посмотреть по ссылке.

Ранее Благодатный огонь сошел в Иерусалиме.