В Рязань доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Огонь доставят в Рязань в ночь на 20 апреля. Предполагается, что огонь доставят во все храмы Рязанской области. Активисты подготовили интерактивную карту встречи Благодатного огня.

В Рязань доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Огонь доставят в Рязань в ночь на 20 апреля. Предполагается, что огонь доставят во все храмы Рязанской области.

Активисты подготовили интерактивную карту встречи Благодатного огня. Ее можно посмотреть по ссылке.

Ранее Благодатный огонь сошел в Иерусалиме.