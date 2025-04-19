В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В субботу, 19 апреля, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Церемония каждый год проходит в одном и том же установленном регламенте. Отмечается, что ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошел на Землю.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 19 апреля, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

Церемония каждый год проходит в одном и том же установленном регламенте. Отмечается, что ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошел на Землю.

Огонь прибудет в Рязань в ночь на 20 апреля. Подробности по ссылке.