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Рязанка, лишившаяся собаки на передержке, обратилась за помощью к волонтерам
Ранее сообщалось, что девушка из Рязани отдала собаку по кличке Дарси другу на передержку, когда переезжала в другой город, и лишилась питомца. По данным «Базы», сначала мужчина присылал хозяйке фотографии питомца, но потом сказал, что отвез собаку на дачу к знакомым — якобы там Дарси будет лучше. Женщина заподозрила неладное и начала выяснять, почему мужчина так поступил. Рязанка связалась с матерью приятеля. Та заявила, что собаку отдали новым хозяевам, которые перевезли ее в Белгород.

Рязанка, лишившаяся собаки на передержке, обратилась за помощью к волонтерам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что девушка из Рязани отдала собаку по кличке Дарси другу на передержку, когда переезжала в другой город, и лишилась питомца.

По данным «Базы», сначала мужчина присылал хозяйке фотографии питомца, но потом сказал, что отвез собаку на дачу к знакомым — якобы там Дарси будет лучше. Женщина заподозрила неладное и начала выяснять, почему мужчина так поступил. Рязанка связалась с матерью приятеля. Та заявила, что собаку отдали новым хозяевам, которые перевезли ее в Белгород.

Когда рязанка обратилась в полицию, выяснилось, что собаку никуда не перевозили. Дарси забрала знакомая матери друга девушки. Новая хозяйка собаки чипировала ее и оформила документы на себя. Предполагается, что женщине соврали и сказали, что старые хозяева бросили животное, и оно нуждалось в новом доме.

Рязанка попытался связаться с новой хозяйкой ее собаки. Она предложила ей купить другого щенка или заплатить любые деньги. Но та заявила, что уже привязалась к Дарси и не может с ней расстаться.

Рязанка снова обратилась в полицию, но там ей сказали, что новая хозяйка успела чипировать собаку и оформить новые документы, а значит, Дарси ее.

Сейчас женщина работает с волонтерами и юристами и хочет вернуть собаку мирно.