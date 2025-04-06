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Рязанка оставила свою собаку на передержке при переезде и лишилась ее
В июле 2024 года Елена развелась и решила переехать в Петербург с дочерью. Карликовую таксу по кличке Дарси, которую она купила в 16 лет, решила оставить у друга бывшего мужа — Александра и его мамы. Со временем они перестали выходить на связь, а недавно ей завили, что собаку никто возвращать не собирается Новая хозяйка за это время чипировала Дарси, стерилизовала и сделала ей новый паспорт. Рязанка написала заявление в полицию и намерена подать в суд.

Рязанка оставила свою собаку на передержке при переезде и лишилась ее. Об этом 6 апреля пишет Mash.

В июле 2024 года Елена развелась и решила переехать в Петербург с дочерью. Карликовую таксу по кличке Дарси, которую она купила в 16 лет, решила оставить у друга бывшего мужа — Александра и его мамы.

Со временем они перестали выходить на связь, а недавно ей завили, что собаку никто возвращать не собирается Новая хозяйка за это время чипировала Дарси, стерилизовала и сделала ей новый паспорт.

Рязанка написала заявление в полицию и намерена подать в суд.