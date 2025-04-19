Названа причина смертельного пожара в Рязанской области

Напомним, 17 апреля в Михайлове загорелся жилой дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Во время пожара погиб мужчина 1981 года рождения. В тушении участвовали 12 человек, привлекалось 5 единиц техники.