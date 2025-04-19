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Названа причина смертельного пожара в Рязанской области
Напомним, 17 апреля в Михайлове загорелся жилой дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Во время пожара погиб мужчина 1981 года рождения. В тушении участвовали 12 человек, привлекалось 5 единиц техники.

Названа причина смертельного пожара в Рязанской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, 17 апреля в Михайлове загорелся жилой дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Во время пожара погиб мужчина 1981 года рождения. В тушении участвовали 12 человек, привлекалось 5 единиц техники.