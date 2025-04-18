Мужчина погиб на пожаре в Рязанской области
Трагедия произошла вечером 17 апреля в Михайлове. Загорелся жилой дом. Во время пожара погиб мужчина 1981 года рождения. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава.
Мужчина погиб на пожаре в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Трагедия произошла вечером 17 апреля в Михайлове. Загорелся жилой дом. Во время пожара погиб мужчина 1981 года рождения.
На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава.