Мужчина погиб на пожаре в Рязанской области

Трагедия произошла вечером 17 апреля в Михайлове. Загорелся жилой дом. Во время пожара погиб мужчина 1981 года рождения. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава.