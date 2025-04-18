ЖКХ — это про безопасность людей: «Новые люди» обсудили проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В Рязани прошел первый региональный ЖКХ-форум, организованный партией «Новые люди». На мероприятии эксперты обсудили проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения. Одной из ключевых тем стало выполнение работ по ремонту многоквартирных домов.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов отметил, что тема ЖКХ является одной из наиболее актуальных для жителей региона. По его словам, это подтверждают опросы и многочисленные обращения, поступающие в региональное отделение, особенно касающиеся фонда капремонта и нарушений сроков проведения работ.

В рамках форума гости имели возможность задать экспертам любые интересующие вопросы в формате открытого микрофона.

Рязанцы спрашивали, как бороться с бездействием управляющих компаний, рассказывали о запущенности Соколовки, постоянных отключениях света в городе, нехватке и непрофессионализме кадров в городских электросетях. Во всех вопросах эксперты пообещали разобраться.

Одна из рязанок подняла вопрос о своем дворе. В районе улиц Дачная, Молодцова и Луговая, расположены три дома. Каждый из них управляется разными компаниями.

«Стоит площадка, дворы, подъезды, и никто в них не хочет убирать. У нас с соседями есть график уборки, мы убираем все, хотя не должны этого делать. Когда мы пытаемся созвониться с управляющими компаниями, нам отвечают, что это не их территория. А на вопрос, чья это территория, нам не отвечают. Это длится годами», — рассказала женщина.

Эксперты объяснили, что такая ситуация может возникнуть из-за путаницы в определении придомовых территорий. Это в городе случается часто. Согласно правилам, в Рязани участок, который относится к дому, должен быть не больше 15 метров. Чтобы заставить управляющую компанию работать, необходимо определить, к чему именно относится спорный участок. Кроме того, рязанке посоветовали обратиться в Госжилинспекцию.

Специальным гостем мероприятия стала Сардана Авксентьева — депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» и заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Она отдельно подчеркнула, что жители могут писать ей обращения через ее соцсети и официальную почту, указанную в них.

Сардана Авксентьева также рассказала о своем визите в Рязанскую область. Она отметила, что посетила создателей проекта «Семья, которая ожидает счастье», направленный на поддержку семей, ожидающих ребенка.

«Этот проект, начавшийся как инициатива энтузиастов, сейчас реализуется при поддержке региона и включает помощь студенческим семьям, юридическую поддержку и подбор нянь. Я была впечатлена», — рассказала депутат.

Также политик встретилась с активистами многоквартирных домов по вопросам ЖКХ. Она отметила, что коммунальные проблемы требуют внимания как на законодательном уровне, так и в сотрудничестве с региональными депутатами.

«Что-то критиковать и подчеркивать что-то плохое — это не мой стиль работы», — подчеркнула Авксентьева.

Она положительно оценила изменения в центре Рязани. Вместе с тем она рассказала о проблемах в небольших населенных пунктах — например, в Рыбном обрушился угол жилого дома, где продолжают жить люди.

«Прошла уже неделя, а жители по-прежнему не имеют никакой определенности относительно того, как они будут жить в этом доме. В этом же подъезде проживают люди, в том числе пожилые. Я переживаю за них», — поделилась депутат.

В своем Telegram-канале «Сардана» она опубликовала видео с места событий. Она рассказала, что сначала не хотела заходить в этот дом, так как на входе висела табличка с предупреждением о том, что находиться внутри опасно для жизни. Депутат уже направила обращение в Генпрокуратуру и выразила обеспокоенность бездействием местных властей.

Подводя итоги визита в регион, Сардана Авксентьева отметила, что все услышанные проблемы она взяла на карандаш лично.

— Мы встретились с активистами неравнодушными жителями Рязанской области. Обсуждали огромный массив вопросов, и здесь есть почва для нашей законодательной работы, и для действий совместно с нашим депутатом, который представлен в Рязанской областной думе, это Вадим Польевтов, и региональным отделением партии. Можно сказать, что сегодня для нас были сформированы задания и задачи.