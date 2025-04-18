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В Рязани после массового задержания цыгане «атаковали» соцсети регионального МВД
В комментариях под постом о задержании 172 людей председатель Совета дягилевских цыган Рязани Виталий Мунтьян заявил, что полицейские лгут. «Ложь чистой воды. Мы за свет платим, какие взрывпакеты? Где доказательства, какие врезки газа? Один человек подключился, и то у него газ был официально», — написал он. Еще один пользователь заявил, что деньги на подключение света дягилевские цыгане собирали всем табором. Ранее в полиции сообщили о задержании 172 людей в Дягилеве. Участники рейда выявили 47 фактов незаконного подключения домов к линии электропередач и потребления электроэнергии, а также 1 самовольное подключение к газоснабжению.

В Рязани после массового задержания цыгане «атаковали» соцсети регионального МВД. В комментариях под постом о задержании 172 людей председатель Совета дягилевских цыган Рязани Виталий Мунтьян заявил, что полицейские лгут.

«Ложь чистой воды. Мы за свет платим, какие взрывпакеты? Где доказательства, какие врезки газа? Один человек подключился, и то у него газ был официально», — написал он.

Еще один пользователь заявил, что деньги на подключение света дягилевские цыгане собирали всем табором.

«Абсолютная ложь. Мы собирали всем табором деньги, чтобы подключали нам счетчики и официальный свет, но почему-то вчера в 6:30 начали резать провода. Якобы мы за свет не платили, хотя мы все чеки предоставили и нам все утвердили! Просто какой-то беспредел!» — отметил мужчина.

Ранее в полиции сообщили о задержании 172 людей в Дягилеве. Участники рейда выявили 47 фактов незаконного подключения домов к линии электропередач и потребления электроэнергии, а также 1 самовольное подключение к газоснабжению.