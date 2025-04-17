Рязанские полицейские задержали 172 человека в Дягилеве

В четверг, 17 апреля, сотрудники региональных УМВД и УФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели рейды в Дягилеве. Мероприятие было направлено на выявление и предупреждение преступлений и административных правонарушений. Сотрудники полиции доставили в отдел 172 человека для отработки на возможную причастность к ранее совершенным преступлениям. Правоохранители провели фотографирование, дактилоскопирование и иные процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты.