Рязанские полицейские задержали 172 человека в Дягилеве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В четверг, 17 апреля, сотрудники региональных УМВД и УФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии провели рейды в Дягилеве.
Мероприятие было направлено на выявление и предупреждение преступлений и административных правонарушений.
Сотрудники полиции доставили в отдел 172 человека для отработки на возможную причастность к ранее совершенным преступлениям.
Правоохранители провели фотографирование, дактилоскопирование и иные процедуры, необходимые для постановки на различные информационные учеты.
Сотрудники военкомата выписали 10 повесток о постановке на воинский учет.
Участники рейда выявили 47 фактов незаконного подключения домов к линии электропередач и потребления электроэнергии, а также 1 самовольное подключение к газоснабжению.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 7 административных правонарушений. Один из автомобилей изъяли. При досмотре другого транспортного средства полицейские обнаружили два взрывпакета.