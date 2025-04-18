Опубликованы кадры с места падения обломков БПЛА под Рязанью

По данным канала, беспилотник был сбит ПВО в воздухе перед Турлатово ближе к Поленскому. «Место падения обнаружили электрики, которые приехали искать обрыв и сначала не поняли, почему оторвался провод, а потом увидели много мелких осколков, поломанные ветки и стволы небольших деревьев», — отметили в посте. Ранее в Минобороны сообщили, что рязанский поселок остался без света из-за атаки БПЛА.

Опубликованы кадры с места падения обломков БПЛА под Рязанью. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».

По данным канала, беспилотник был сбит ПВО в воздухе перед Турлатово ближе к Поленскому.

«Место падения обнаружили электрики, которые приехали искать обрыв и сначала не поняли, почему оторвался провод, а потом увидели много мелких осколков, поломанные ветки и стволы небольших деревьев», — отметили в посте.

Ранее в Минобороны сообщили, что рязанский поселок остался без света из-за атаки БПЛА.