Во время атаки на Рязань БПЛА запутался в проводах
Отмечается, что в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения оставались жители поселка Турлатово.
Рязанский поселок остался без света из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии.
Без электроснабжения оставались жители поселка Турлатово.
Напомним, ранее стало известно, что над Рязанью сбили семь беспилотников.