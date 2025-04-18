Боярского госпитализировали после падения на сцене Санкт-Петербургского театра

«Михаил Сергеевич оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные. Несмотря на это, он отыграл спектакль. Подозрение на перелом ребра, но ничего такого, о чем можно всерьез [беспокоиться], нет», — рассказали агентству представители театра. В учреждении культуры надеются, что в ближайшее время артист вернется на сцену.

Михаила Боярского госпитализировали после падения на сцене Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета. Об этом пишет ТАСС.

«Михаил Сергеевич оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные. Несмотря на это, он отыграл спектакль. Подозрение на перелом ребра, но ничего такого, о чем можно всерьез [беспокоиться], нет», — рассказали агентству представители театра.

В учреждении культуры надеются, что в ближайшее время артист вернется на сцену.